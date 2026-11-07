Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da polis ekipleri, AVM ve Millet Bahçesi'nde kadınlara KADES'i anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da polis ekipleri, AVM ve Millet Bahçesi'nde kadınlara KADES'i anlattı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da polis ekipleri, AVM, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi'nde kadınlara KADES'i anlatıp broşür dağıttı. Çalışmayla kadınların şiddete karşı korunması ve acil durumlarda güvenlik birimlerine hızlı ulaşması, KADES'in bilinirliğinin artırılması hedeflendi.

Erzincan'da polis ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince AVM, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi'nde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında kadınlara KADES uygulamasının amacı ve kullanımına ilişkin bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Faaliyetle kadınların şiddete karşı korunması, acil durumlarda güvenlik birimlerine hızlı ulaşabilmesi ve uygulamanın bilinirliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli daveti reddetti, idamla tehdit edildi
Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu

Oltasına takılan balığın üstünden servet çıktı
Bursaspor'a Antalya'da beklenmedik fren! Galibiyet serisi sona erdi

Haftalardır kimsenin yapamadığını yaptılar
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama

17 ay sonra tahliye edilen Hakan Bahçetepe ilk açıklamasını yaptı