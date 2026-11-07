Erzincan'da polis ekipleri, AVM ve Millet Bahçesi'nde kadınlara KADES'i anlattı

Erzincan'da polis ekipleri, AVM ve Millet Bahçesi'nde kadınlara KADES'i anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Erzincan'da polis ekipleri, AVM, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi'nde kadınlara KADES'i anlatıp broşür dağıttı. Çalışmayla kadınların şiddete karşı korunması ve acil durumlarda güvenlik birimlerine hızlı ulaşması, KADES'in bilinirliğinin artırılması hedeflendi.
Erzincan'da polis ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince AVM, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi'nde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında kadınlara KADES uygulamasının amacı ve kullanımına ilişkin bilgi verilerek broşür dağıtıldı.
Faaliyetle kadınların şiddete karşı korunması, acil durumlarda güvenlik birimlerine hızlı ulaşabilmesi ve uygulamanın bilinirliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı