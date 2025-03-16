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Erzincan'da Park Halindeki Fiat Tofaş Araç Yandı

Erzincan'da Park Halindeki Fiat Tofaş Araç Yandı
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Erzincan'ın İnönü Mahallesinde park halindeki bir Fiat Tofaş araç alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Erzincan'da park halindeki Fiat Tofaş araç yandı.

Olay, Erzincan merkez İnönü Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 23 ED 770 plakalı Fiat Tofaş araç alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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