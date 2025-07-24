Erzincan'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydan gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekin Civaş Bulvarı ile Kırklar Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana gelen kazada, 58 AR 305 plakalı otomobil ile A.E. idaresindeki 24 ACB 337 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan A. E. ile Y. F. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın, yoğun trafiğin yaşandığı saatlerde meydana gelmesi nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN