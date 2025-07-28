Erzincan'da Otomobil Dereye Uçtu: 4 Yaralı
Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.
Erzincan'da otomobil dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.Ç., idaresindeki 34 GGU 710 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa