Erzincan'da Otomobil Dereye Uçtu: 4 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Dereye Uçtu: 4 Yaralı
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Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Erzincan'da otomobil dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.Ç., idaresindeki 34 GGU 710 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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