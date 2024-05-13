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Erzincan'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada otomobil dereye uçtu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10. 30 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tekin G., idaresindeki 24 ES 111 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan Furkan Şimşek hayatını kaybederken sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü Tekin G. ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Refahiye Erzincan trafik Ölüm 3.Sayfa Güncel Haberler

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