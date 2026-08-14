Erzincan'da Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı
Erzincan'da kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Erzincan'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kavakyolu semtinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı