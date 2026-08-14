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Erzincan'da Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı

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Erzincan'da kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Erzincan'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kavakyolu semtinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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