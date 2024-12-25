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Erzincan'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimleri

Erzincan'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimleri
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçların engellenmesi ve farkındalık artırılması amacıyla Binali Yıldırım Üniversitesi Kemah Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine eğitim düzenledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü "Siber Güvenlik" konuları hakkında öğrencilere farkındalık eğitimleri düzenledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde; Binali Yıldırım Üniversitesi Kemah Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik, "Siber Suç ve Siber Zorbalık, Kişisel Veri Güvenliği, Burs Dolandırıcılığı, Hesap Kiralama Dolandırıcılığı ve Yasadışı Bahis" konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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