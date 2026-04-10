Kavga ihbarına giden polisler pastayla karşılandı

Kavga ihbarına giden polisler pastayla karşılandı
Erzincan Fen Lisesi öğrencileri, Polis Haftası kapsamında kavga ediyormuş gibi yaparak polis ekiplerine sürpriz bir kutlama hazırladı. Polisler, öğrencilerin pasta kesme etkinliğiyle duygulandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Erzincan'da öğrenciler tarafından anlamlı bir sürpriz gerçekleştirildi.

Erzincan Fen Lisesi öğrencileri, Polis Haftası kapsamında farklı bir kutlama yapmak amacıyla okul bahçesinde kavga ediyormuş gibi yaparak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etmek üzere araçlarından indikleri sırada sürprizle karşılaştı.

Öğrenciler, ellerinde pasta ve alkışlar eşliğinde "Polis Haftanız kutlu olsun" sloganlarıyla polis ekiplerini karşıladı. Sözde kavga yerini bayram havasına bırakırken, polisler ve öğrenciler birlikte pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görevleri sırasında karşılaştıkları sürpriz karşısında duygulanan polis ekipleri, öğrencilere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
İspanya’da festivalde Netanyahu kuklası yakıldı

Netanyahu'yu kafayı taktığı Avrupa ülkesinde havaya uçurdular!
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat