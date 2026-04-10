Kavga ihbarına giden polisler pastayla karşılandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Erzincan'da öğrenciler tarafından anlamlı bir sürpriz gerçekleştirildi.

Erzincan Fen Lisesi öğrencileri, Polis Haftası kapsamında farklı bir kutlama yapmak amacıyla okul bahçesinde kavga ediyormuş gibi yaparak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etmek üzere araçlarından indikleri sırada sürprizle karşılaştı.

Öğrenciler, ellerinde pasta ve alkışlar eşliğinde "Polis Haftanız kutlu olsun" sloganlarıyla polis ekiplerini karşıladı. Sözde kavga yerini bayram havasına bırakırken, polisler ve öğrenciler birlikte pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görevleri sırasında karşılaştıkları sürpriz karşısında duygulanan polis ekipleri, öğrencilere teşekkür etti. - ERZİNCAN

