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Emekli öğretmen yangında hayatını kaybetti

Emekli öğretmen yangında hayatını kaybetti
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Erzincan'ın Ulalar Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan Dil hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulalar Mahallesi'nde bulunan bahçeli müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan Dil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Cumhuriyet savcısı da bölgede incelemelerde bulundu.

Dil'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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