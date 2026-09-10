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Erzincan’da motosikletli grup ile okul idarecileri arasındaki tartışma karakolda sona erdi

Erzincan’da motosikletli grup ile okul idarecileri arasındaki tartışma karakolda sona erdi
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Erzincan’da yolun tır tarafından kapatılması nedeniyle motosikletli grup ile okul idarecileri arasında çıkan tartışma, tarafların polis merkezine götürülmesiyle sona erdi.

Erzincan'da yolun tır tarafından kapatılması nedeniyle motosikletli grup ile okul idarecileri arasında çıkan tartışma, tarafların polis merkezine götürülmesiyle sona erdi.

Alınan bilgiye göre, Ordu Caddesi'ndeki bir ara sokakta tırın yolu kapatması nedeniyle motosikletleriyle geçemeyen grup, duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet Ortaokulunun taşınması kapsamında okul içerisindeki malzemelerin akşam saatlerinde tıra yüklendiği sırada, motosikletli grup ile okul idarecileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında karşılıklı hakaretleşme yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan motosikletli grup ile okul idarecileri polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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