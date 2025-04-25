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Erzincan'da Motosiklet Sürücülerine Kask ve Belgeler Üzerinden Denetim

Erzincan'da Motosiklet Sürücülerine Kask ve Belgeler Üzerinden Denetim
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücülerine yönelik yaptığı denetimlerde 509 bin 853 TL ceza keserek 11 motosikleti trafikten men etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, motosiklet sürücülerine yönelik belge ve kask denetimi gerçekleştirdi.

Ali Kemali Caddesi ve Ordu Caddesi'nde uygulama yapan Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerinin kurallara uyup uymadığını kontrol ederek kask denetimi gerçekleştirdi.

509 bin 853 TL ceza kesildi

Yapılan uygulamada motosiklet sürücülerinin kask ve ehliyetlerinin olup, olmadığına bakıldı. Uygulamada, 323 motosiklet kontrol edilirken, 110 motosiklet sürücüsüne toplamda 509 bin 853 TL ceza kesildi. Ayrıca belgeleri eksik olan 11 motosiklet trafikten men edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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