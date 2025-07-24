Erzincan'da Motosiklet Denetimleri Artıyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sivil Unsurlarla Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi' kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde yapılan kontrollerde 288 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde, sürücülere kask kullanımı ve güvenli motosiklet kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerekli uyarıların yapıldığı denetimlerde, uyulması gerek trafik kuralları sürücülere hatırlatıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - ERZİNCAN