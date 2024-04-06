Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden işçinin cesedine ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın (33) cesedine 53 gün sonra ulaşıldı. Yıldız'ın naaşı Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından Erzincan'da bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evli olduğu öğrenilen Yıldız'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek. Yıldız'ın naaşının Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde toprağa verileceği belirtildi. - ERZİNCAN