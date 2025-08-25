Erzincan'da Koyun Sürüsüne Kurt ve Ayı Saldırısı

Haberler
Kemah ilçesinde Mahmut Sarohan'a ait koyun sürüsüne kurtlar ve ayı saldırdı. 20 kuzu telef olurken, 30 kuzu kayboldu; jandarma drone ile arama başlattı.

Erzincan'ın Kemah ilçesi Muratboynu köyünde Mahmut Sarohan'a ait koyun sürüsüne kurtlar ve ayı saldırdı. 20 kuzu telef olurken, 30 kuzu halen kayıp. Jandarma drone ile arama başlattı.

Önceki gece meydana gelen olayda 2 kurt ve 1 ayının saldırısı sonucu 20 koyun telef oldu. Saldırının ardından sürüdeki 80 koyun kayboldu. Sabah saatlerinde yapılan aramalarda kayıp hayvanlardan 55'i bulunurken, bunlardan 25'inin yaralı olduğu belirlendi. Ancak 25 koyuna henüz ulaşılamadı.

İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, drone desteği ile köylülerle birlikte arama çalışması başlattı. Tüm aramalara rağmen kayıp 25 koyunun izine rastlanmadı.

Sürü sahiplerinden Osman Doğan, yaşanan olay ile ilgili açıklamasında, "Dün gece çoban koyunları tren yolunun kenarına indiriyor, muhtemelen koyunları saymıyor. Sabaha doğru kurtlar ve ayı saldırıyor. Koyunlardan 25'i yaralı. Bir bölümü telef olmuş. 25 tanesi de kayıp. Jandarmayı aradık, durumu onlara söyledik. Biz sabah geldiğimizde burada iki tane kurt bir tane ayı gördüler." diye konuştu.

Doğan, doğadaki kurtların insanlardan korkmadığını köpeklerin olmadığı zamanlarda rahatlıkla sürülere saldırdığını ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
