Erzincan'da Koç grubundan 4 kişi tutuklandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 6 ilde düzenlenen "Mahzen-9" operasyonu kapsamında Erzincan'da gözaltına alınan Koç grubundan 4 kişi tutuklandı.

Erzincan'da Koç grubunun yanı sıra eş zamanlı olarak "Mahzen-9" operasyonları kapsamında İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Erzincan'daki operasyonun ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce TCK - 149 Nitelikli Yağma -6136 SKM suçlarından yürütülmekte olan planlı/projeli dosya kapsamında il merkezinde 3 farklı adreste 24 polis ve 3 özel harekat unsurunun katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılarak Koç grubundan S.K (37), S.K (36), S.K (27) ve S.K (22) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız silah ve şarjör, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve kartuş, 1 adet "sallama" tabir edilen bıçak, 1 adet "kasatura" tabir edilen bıçak, 1 adet muşta ele geçirildi.

4 şüpheli bugün çıkarıldıkları Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN