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Erzincan'da kargalar için özel tim kuruldu

Erzincan'da kargalar için özel tim kuruldu
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Erzincan'da belediye, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine kargalar için harekete geçti. Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların da üzerini kirleten kargalar için "Karga kovalama timi" kuruldu.

Erzincanlıların başı kent merkezine akın eden binlerce karga yüzünden dertte. Erzincan'ın Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına özellikle saat 16.00- 20.00 arasında konan kargalar, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların da üzerini kirletiyor.

Erzincan'da kargalar için özel tim kuruldu

"KARGA KOVALAMA TİMİ" BİLE KURULDU

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri "Karga kovalama timi" kurdu. Tim, akşam saatlerinde kargaların bulunduğu alanda maytap patlatarak kargaları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Denenen birçok yönteme rağmen kargalara çözüm bulunamadı.

Erzincan'da kargalar için özel tim kuruldu

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Akşam saatlerinde kargalardan dolayı yürümenin zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, "2025 yılından beklentimiz Erzincan'ın karga sorununa çözüm bulunması" diye belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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