Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL

Milyonların gözü bu toplantıda! İşte asgari ücret için öne çıkan rakam
Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kısım dikkat çekti

Erzincan'da Kar Yağışı Nedeniyle Çadır Çöktü, 55 Koyun Telef Oldu

Erzincan'da Kar Yağışı Nedeniyle Çadır Çöktü, 55 Koyun Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Akça köyünde yoğun kar yağışı ve tipi sonucu çöken hayvan çadırında 55 koyun telef oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde tespit çalışmaları yaptı.

Erzincan'ın Kemah ilçesi Akça köyünde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çöken çadırın altında kalan 55 koyun telef oldu.

Akça köyünde yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle İsmail Apaydın'a ait hayvan çadırları çöktü. Yoğun kar yağışıyla birlikte üzeri karla kaplanan ve ağırlığı daha fazla taşıyamayan çadırlar yerle bir oldu. Çadırın altında kalan yüzlerce hayvan kurtarılırken, 55 koyun telef oldu.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri günün ışıklarıyla birlikte, çökmenin meydana geldiği Akça köyüne giderek tespit çalışması yaptı. Yapılan tespitte iki çadırın çöktüğü ve 55 hayvanın telef olduğu belirlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu
img

Yeni yönetmeliğe karşı iş bırakacaklar: Aile Sağlığı Merkezleri 5 gün kapalı
img

Sözleşmesi feshedilecek! Hem de Galatasaray maçı öncesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? Resmi Gazete bugün (27 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 27 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Samet Aybaba kovuldu mu, istif mı etti? Samet Aybaba neden kovuldu? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Akhisar, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Muratpaşa, Alanya, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi 27-28 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.