Erzincan'da kar ve tipi: 328 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, 328 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ekipler, yolların açılması için yoğun çalışmalar yürütüyor. Meteoroloji, kar yağışının devam edeceği ve buzlanma ile çığ tehlikesine dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde 328 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent genelinde toplam 328 köy yolu ulaşıma kapandı. Alınan bilgilere göre, merkezde 59, Refahiye'de 32, Çayırlı'da 18, Kemah'ta 40, Otlukbeli'de 5, İliç'te 58, Kemaliye'de 28, Tercan'da 65 ve Üzümlü'de 23 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun çalışma yürütülüyor. Karla mücadele kapsamında 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon ile toplam 92 personelin görev yaptığı belirtildi. Yetkililer, çalışmaların öncelikle acil ihtiyaç bulunan güzergahlarda sürdürüldüğünü ifade etti.

Kar yağışı devam edecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Erzincan ve çevresinde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma, don ve pus olaylarının görülebileceği belirtildi.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı da tedbirli olunması çağrısında bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
