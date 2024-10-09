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Erzincan'da Kantinler ve Tandır Ekmekleri Denetlendi

Erzincan'da Kantinler ve Tandır Ekmekleri Denetlendi
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Erzincan'da zabıta ekipleri okul kantinleri ve tandır ekmeği üreticilerini denetledi. İş yerlerinin ruhsatları, mevzuatlara uygunluğu ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Eksik gramajlı 400 adet tandır ekmeğine el kondu.

Erzincan'da zabıta ekiplerince okul kantinleri ve tandır ekmeği üreticilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, iş yerlerinin ruhsatları ve ilgili mevzuatlara uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri, detaylı bir şekilde kontrol edildi. Denetimler esnasında gramajı eksik olan 400 adet tandır ekmeğine ise ele konuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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