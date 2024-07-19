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Erzincan'da kamyona çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde duran kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde meydana geldi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde duran kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas- Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y., idaresindeki 25 TT 064 plakalı otomobil yol üzerinde park halindeki kamyona çarptı.

Kazada, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan H.Y., ile annesi H.Y., hayatını kaybederken sürücüyle birlikte bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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