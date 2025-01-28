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Erzincan'da Kadınlara Yönelik Bilgilendirme Çalışması

Erzincan'da Kadınlara Yönelik Bilgilendirme Çalışması
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Erzincan'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve dolandırıcılık konularında halka bilgilendirme yaptı. Amacı, özellikle kadınların şiddetten korunması ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesini sağlamak.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Toplum Destekli Polis ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren ekipler, "Kades uygulaması ile şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan kadınların, akıllı telefonlarına yükledikleri uygulama sayesinde çağrı merkezine ulaşmaları ve sonrasında en yakın ekiplerden yardım almaları sağlanmaktadır." dedi.

Toplum Destekli Polis Bürosu ekipleri, KADES uygulaması ve dolandırıcılık konularında bilgilendirici broşürler dağıttıklarını belirterek, "Bugün halkımızı bu önemli konularda bilinçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Çalışma kapsamında, özellikle kadınların şiddetten korunması ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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