Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 50 Bin Dal Makaron ve 25 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Erzincan'da yapılan operasyonda 50 bin dal makaron ile 25 kilo tütün ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 SKM suçunun önlenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada 50 bin dal makaron, 25 kilo tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda; 40 bin dal boş makaron, 10 bin dal içi doldurulmuş makaron, 25 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN

