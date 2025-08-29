Erzincan'da Kaçak Nargile Tütünü ve Sipsi Ele Geçirildi
Erzincan'da yapılan operasyonda 39 kilo menşei belirsiz nargile tütünü ve 640 adet sipsi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemler sürmekte.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda;
39 kg TABDK bandrolü bulunmayan, menşei belirsiz nargile tütünü, 640 adet menşei belirsiz sipsi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmekte. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa