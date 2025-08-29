Erzincan'da Kaçak Nargile Tütünü ve Sipsi Ele Geçirildi

Erzincan'da 39 kilo menşei belirsiz kaçak nargile tütünü ile 640 adet menşei belirsiz sipsi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda;

39 kg TABDK bandrolü bulunmayan, menşei belirsiz nargile tütünü, 640 adet menşei belirsiz sipsi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmekte. - ERZİNCAN