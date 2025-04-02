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Erzincan'da Jandarma'dan Öğrencilere Bilgilendirme Faaliyeti

Erzincan'da Jandarma'dan Öğrencilere Bilgilendirme Faaliyeti
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Çayırlı Meslek Yüksek Okulu ve Kemah Sultan Melik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilere hırsızlık, dolandırıcılık, madde bağımlılığı ve şiddetle mücadele konularında bilgilendirme sunumları yaptı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Çayırlı Meslek Yüksek Okulu ile Kemah Sultan Melik Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrencilere sunum yapıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen suçların önlenmesi amacıyla " Hırsızlık, dolandırıcılık, madde bağımlılığı ile mücadele, genel adaba aykırı fiiller, siber suçlarla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çevre, doğa ve hayvanların korunması" konularında, Çayırlı Meslek Yüksek Okulu ile Kemah Sultan Melik Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretim görevlileri ve öğrencilere yönelik jandarma ekiplerince bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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