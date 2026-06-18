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Erzincan'da Ahmet Kaya iş yerinde ölü bulundu

Erzincan'da Ahmet Kaya iş yerinde ölü bulundu
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Erzincan'da bir iş yerinde 64 yaşındaki Ahmet Kaya hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırılırken savcılık soruşturma başlattı.

Erzincan'da bir iş yerinde 64 yaşındaki Ahmet Kaya ölü bulundu.

Kent merkezindeki Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, Ahmet Kaya'nın hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaya'nın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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