Erzincan'da İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Erzincan'da inşaatta çalışan bir işçi, dengesini kaybedip yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da inşaatta çalışırken dengesini kaybederek yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi, Aydınlıkevler Camisinin yan tarafında bulunan şantiyede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaata çıkan işçi çalışma yaptığı esnada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayati tehlikesi bulunan işçi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. - ERZİNCAN

