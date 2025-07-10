Erzincan'da İnşaat Kalıbı Düşen İki İşçi Yaralandı

Erzincan'da İnşaat Kalıbı Düşen İki İşçi Yaralandı
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Erzincan'da inşaat alanında çalışan iki işçi, devrilen kalıpların altında kalarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da çalıştıkları esnada üzerlerine inşaat kalıbı düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanında çalışan 2 işçi devrilen kalıpların altında kaldı. Şantiyedeki diğer işçilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçilere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı işçiler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmağı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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