Erzincan'da Huzur ve Güven Toplantısı
Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, birim amirleriyle yaptığı toplantıda il genelinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Emniyet Müdürü Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Düzenlenen toplantıda vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa