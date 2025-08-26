Erzincan'da Huzur ve Güven Toplantısı

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN