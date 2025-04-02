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Erzincan'da Göyne Baraj Gölü'ne Atlayan Genç Adam Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Göyne Baraj Gölü'ne Atlayan Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Erzincan'da 32 yaşındaki Oğuzhan A., psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyerek Göyne Baraj Gölü'ne atladı. Boğulma sonucunda hayatını kaybeden gencin cesedi ekipler tarafından çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da Göyne Baraj Gölü'ne atlayan genç adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'da bulunan Göyne Baraj Gölüne giden Oğuzhan A. (32), otomobilini göl kenarına park etti ve bir yakınını telefonla arayarak psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Olayın 112 Acil Çağrı Hattına bildirilmesi üzerine jandarma, JAK ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Baraj gölüne atlayan Oğuzhan A., gölden çıkmaya çalışsa da başaramayıp boğuldu.

Oğuzhan A.'nın cansız bedeni ekipler tarafından göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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