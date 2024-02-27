Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçundan 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Akyazı Polis uygulama noktasında durdurulan 34 ve 42 plakalı araçlarda yapılan kontrollerde, 34 plakalı araçta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Araç şoförü H.H.O. isimli şahıs ile, öncü olduğu değerlendirilen 42 plakalı aracın şoförü H.A. Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN