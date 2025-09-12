Haberler

Erzincan'da Düğün Yemeğinden Zehirlenme Şüphesi

Erzincan'da Düğün Yemeğinden Zehirlenme Şüphesi
Güncelleme:
Erzincan'ın Altınbaşak beldesindeki bir düğün sonrası 106 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Düğünde tüketilen tavuk döner nedeniyle meydana gelen rahatsızlıklar sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde düğünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 106 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Altınbaşak beldesinde 11 Eylül'de akşam saatlerinde düzenlenen ve 350 kişinin katıldığı düğünde tavuk döner yiyen birçok vatandaş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. 12 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yoğun ihbarlar üzerine, Erzincan Valiliği harekete geçti. Altınbaşak beldesine toplam 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edildi.

Zehirlenme şüphesiyle toplam 106 kişi sağlık ekipleri tarafından Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 22 kişi taburcu edilirken, 67 kişinin tedavisi ayakta yapıldı, 17 vatandaşın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
