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Erzincan'da çöp alanındaki hurdalar yandı, yangın kent merkezinden görüldü

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Erzincan'da çöp alanındaki hurdalar yandı, yangın kent merkezinden görüldü
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Erzincan'da çöp alanındaki hurdaların henüz belirlenemeyen nedenle yanmasıyla çıkan yangın kent merkezinden görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Erzincan kent merkezinden görülen ve vatandaşların dikkatini çeken yangının, çöp alanında bulunan hurdaların yanması sonucu çıktığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, çöp alanında bulunan hurdalar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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