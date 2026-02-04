Haberler

Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı

Güncelleme:
Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim uygulamasında, okul çevreleri ve servis araçları kontrol edildi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, 12 servis aracı ve çeşitli mekanlar denetlendi. Denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı ve uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada; Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 15 ekip ve 44 personel görev aldı.

Denetimler kapsamında 12 servis aracı, 13 kafe/kahvehane, 11 metruk bina, 4 iddia bayii, 22 market/büfe, 45 park ve bahçe, 4 alkollü mekan, 7 internet salonu, 3 playstation salonu kontrol edilirken, 329 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Uygulamada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

Yetkililer, öğrencilerin güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

