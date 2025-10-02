Erzincan'da Çevik Kuvvet Polislerine Nefes Kesen Eğitim Tatbikatı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, hizmet içi eğitimi kapsamında çevik kuvvet polislerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim tatbikatı nefes kesti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet polislerine yönelik uygulamalı verilen, toplumsal olaylara müdahale eğitimi gerçeği aratmadı. Çevik Kuvvet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde polisler uygulamalı ve teorik eğitimler alıyor. Eğitim tatbikatında senaryo gereği eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında lastik yakarak taş atan gösterici gruba polis TOMA ile müdahale ederek grubu dağıttı. Ekipler, gösterici grubu ablukaya alarak, gözaltı yaptı.

Eğitim kapsamında; Grup dinamiği, kitle psikolojisi, öfke kontrolü, çevik kuvvette kullanılan silah, malzeme ve teçhizatların tanıtımı, toplumsal olaylara müdahale teknik ve taktikleri, gözaltı müdahale, şüpheli taşıma, üst arama ve kelepçeleme ile senaryolu tatbikat konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. - ERZİNCAN