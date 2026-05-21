Erzincan'da çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Erzincan'da bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 154 Sokaktaki bir binanın çatısında kedinin mahsur kaldığı itfaiyeye bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede adrese ulaşarak çatıda mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtardı.
Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler çalışmaların ardından İtfaiye Müdürlüğü'ne dönüş yaptı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı