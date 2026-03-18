Erzincan'da bayram öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

Erzincan'da bayram öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bayram öncesi gıda güvenliğini sağlamak için unlu mamul üretimi yapan işletmeler ve pastaneler gibi yerlerde denetimlerini artırdı. Hijyen koşulları, ürün saklama şartları ve çalışanların uyumu gibi unsurlar kontrol ediliyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, bayram öncesi gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler artırıldı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalarda, özellikle unlu mamul üretimi yapan işletmeler, pastaneler, tatlıcılar ve kuruyemişçilerde kapsamlı kontroller gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları, kullanılan hammaddelerin uygunluğu ve mevzuata uyum gibi başlıklar inceleniyor. Ayrıca çalışanların hijyen kurallarına uyumu ile ürünlerin son kullanma tarihleri ve etiket bilgileri de kontrol ediliyor.

Yetkililer, bayram dönemlerinde artan tüketimle birlikte gıda güvenliğinin daha da önem kazandığına dikkati çekerek, denetimlerin bu kapsamda yoğunlaştırıldığını belirtti.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker'in de katıldığı denetimlerde, çalışmaların sahada yakından takip edildiği ifade edildi.

Koçaker, denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceğini bildirerek, vatandaşların şüpheli durumları ilgili kurumlara iletmelerinin önemine vurgu yaptı.

Yürütülen denetimlerle vatandaşların bayram alışverişlerini güvenli şekilde yapmalarının hedeflendiği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
