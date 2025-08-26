Erzincan'da Ayı ve Kurt Saldırısı: 25 Kuzu Telef Oldu

Erzincan'ın Tandırlı köyünde ayı ve kurtların saldırısı sonucu 25 kuzu telef oldu, 35 kuzu ise kayboldu. Sürü sahipleri sürüye saldıran ayıyı kaçarken cep telefonu ile görüntüledi.

Tandırlı köyünde doğa ile iç içe yaşam süren besiciler, yaban hayvanlarının saldırısıyla şok yaşadı. Şehre yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki köyde, ayı ve kurtların kuzu sürüsüne saldırması sonucu 25 kuzu telef olurken, 35 kuzu da kayboldu. Arama çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli ile birlikte bölgede haber çalışması için bulunan İHA Muhabiri Adem Küçükkaya'da drone desteğiyle katkı sağladı.

Saldırı, sürüden ayrılmış yaralı bir kuzunun geri dönmesiyle fark edildi. Olayı fark eden sürü sahibi ve Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün akşam saatlerinde bir tane yaralı kuzunun gelip sürüye dahil olmasıyla durumu anladık. Hayvanlarımızı saydık yaklaşık 60 kuzumuzun eksik olduğunu gördük. Geniş çaplı aramalar yaptık, 25 tanesini telef olmuş halde bulduk. 35 hayvanımız halen kayıp." - ERZİNCAN