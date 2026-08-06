Erzincan'da aranan 45 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası, adli para cezası ve ifadeye yönelik yakalama kararı bulunan toplam 45 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında toplam 80 yıl 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalanarak işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yakalanan hükümlüler arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay, kasten yaralama suçundan 10 yıl 9 gün, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 2 ay 12 gün ve dolandırıcılık suçlarından 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da yer aldı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, haklarında adli para cezası bulunan 9 kişi ile ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 12 kişi de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan toplam 45 şüpheli, adli mercilere teslim edilirken, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı