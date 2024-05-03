Erzincan'da Aranan 15 Şahıs Yakalandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 aranan şahıs yakalandı.

23 Nisan 2024 - 30 Nisan 2024 tarihinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Cinsel taciz suçundan 6 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 şahıs, mala zarar verme suçundan 1 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan hakkında suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret 125/2 suçundan 11.250 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, kadına karşı basit yaralama suçundan 2.520 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, hakaret suçundan 1.740 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, vergi usul kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, 5607 sayılı kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs, toplam 18 yıl 7 ay 23 gün hapis cezası olan 9 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

15 bin 510 TL adli para cezası olan 3 şahıs, ifadeye yönelik cezası olan 3 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN