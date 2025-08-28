Erzincan'da Alkollü Sürücü Takla Attı

Erzincan'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi, Talip Kaban Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 24 DL 885 plakalı araç, kontrolden çıkarak yol üzerinde takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücünün, yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ERZİNCAN