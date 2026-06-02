Erzincan'da aranan 45 kişi yakalandı

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 45 kişi, polis ekiplerince düzenlenen çalışmalar sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlülerin, hırsızlık, kaçakçılık, taksirle ölüme neden olma, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, yaralama, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu kullanma ve çeşitli diğer suçlardan arandıkları belirlendi.

Operasyonlarda, hükümlüler hakkında toplam 85 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ekipler ayrıca ifadeye yönelik aranması bulunan 12 kişi ile adli para cezası nedeniyle aranan 5 kişiyi de yakaladı.

Toplam 45 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı