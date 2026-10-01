Haberler

Erzincan'da 4. kattan zemine düşen 77 yaşındaki kadın hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da 4. kattan zemine düşen 77 yaşındaki kadın hastanede öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da gece saatlerinde 77 yaşındaki kadın, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 4. katından zemine düştü. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzincan'da apartmanın 4. katından düşen 77 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi 661. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Neriman Y., henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanın 4. katından zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Neriman Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Neriman Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bingöl'de vahşet! Çöplükte 3 bozayı başından ve sırtından vurulmuş halde bulundu

Herkes izlemeye gidiyordu! 3 ayıyı çöplükte başlarından vurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya, Serkan Çalar'ın ölümü sonrası saldırı cezalarını artıran tasarıyı kabul etti

Türk kondüktörün ölümü Almanya'da yasayı değiştirdi
Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda

Melek Baykal'dan duayen isme veda: Mekanın cennet olsun Ali
Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya 'Fon soruşturması' çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz

Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı
Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf

Bu adam gerçekten de çok zeki! Livakovic'i bakın nasıl alt etmiş
Fon dosyasında yeni perde! Bu kez 26 hisse senedi mercek altında

Fon vurgununda yeni bomba! Soruşturma başka şirketlere de sıçradı
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi

Fon soruşturmasında 5 şirket TMSF’ye devredildi
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı

İşte bahis oynayan dört büyüklerin yöneticileri