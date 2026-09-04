Haberler

Erzincan'da 4 bin 535 kişiye uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi

Erzincan'da 4 bin 535 kişiye uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda 4 bin 535 kişiye NARKONOKTA, NARKOREHBER, UYUMA ve NARVAS projeleri anlatıldı.

Erzincan'da uyuşturucuyla mücadele ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Demirkent, İnönü ve İzzetpaşa Aile Sağlığı Merkezleri, AVM, özel güvenlik kursu, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi'nde vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerde yaklaşık 4 bin 535 kişiye NARKONOKTA, NARKOREHBER, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara ayrıca projelerin tanıtımının yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu

Süleymancıların 5 şirketine el konuldu! Ünlü iş insanına gözaltı
Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Gemi faciasından peş peşe acı haberler! Ölü sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Aracında öylece kalakaldı! Şehrin ortasında korkunç olay
Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı

Şehre döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı
Lamine Yamal sevgilisiyle Paris'te! Daha fazla saklanmadılar

Daha fazla saklanmadılar!

Ukrayna'da telefon fiyatına satılan evler kapış kapış gitti

96 bin TL'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı
Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

Kadın çiftçi 300 erkeğin gözünün içine baka baka böyle haykırdı
Trump'tan 47 yıl sonra bir ilk! Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi dini liderlerini ağırladı

Beyaz Saray'da tarihi kare! 47 yıl sonra bir ilk yaşandı
Tel Aviv'in uykularını kaçıran senaryo! Suriye de Mekke İttifakı'na katılabilir

Netanyahu'yu titreten senaryo: En büyük kazanan Türkiye olabilir