Erzincan'da 4 bin 535 kişiye uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda 4 bin 535 kişiye NARKONOKTA, NARKOREHBER, UYUMA ve NARVAS projeleri anlatıldı.

Erzincan'da uyuşturucuyla mücadele ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Demirkent, İnönü ve İzzetpaşa Aile Sağlığı Merkezleri, AVM, özel güvenlik kursu, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi'nde vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerde yaklaşık 4 bin 535 kişiye NARKONOKTA, NARKOREHBER, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara ayrıca projelerin tanıtımının yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı