Haberler

Erzincan'da uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Erzincan'da uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARKOREHBER ve NARKONOKTA faaliyetleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde 3 bin 920 vatandaşı uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirdi. Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla stant kurulup broşür dağıtıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARKOREHBER ve NARKONOKTA faaliyetleri kapsamında kent merkezi ile ilçelerde 3 bin 920 vatandaşı uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Çalışmalar çerçevesinde Tercan, İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerindeki hastaneler, meydanlar, sosyal tesisler, çay bahçeleri ve alışveriş merkezlerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla Dörtyol Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, UYUMA uygulaması da tanıtıldı.

Ekipler ayrıca Ordu Caddesi, Saat Kulesi, Dörtyol ve Kızılay Meydanı güzergahındaki esnaf ile vatandaşları ziyaret ederek, uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık çalışması yürüttü.

Bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara NARKONOKTA, NARKOANNE, NARKOREHBER, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgi verilirken, tanıtım broşürleri de dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti