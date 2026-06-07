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Erzincan'da 20,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Erzincan'da 20,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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Erzincan'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 20,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 20,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine yönelik uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 20 paket halinde toplam 20,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.C. ve C.C. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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