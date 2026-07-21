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Erzincan'da 2 bin 200 sürücüye orman yangınlarına karşı bilgilendirme

Erzincan'da 2 bin 200 sürücüye orman yangınlarına karşı bilgilendirme
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda 2 bin 200 sürücü ve yolcuya orman yangınlarını önleme konusunda bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla D-100 kara yolunda 2 bin 200 sürücü ve yolcu bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Erzincan Valiliğince 2026 yılı için alınan "Orman Yangınlarının Önlenmesine Dair Alınan Tedbirlere İlişkin Karar" kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

D-100 kara yolu (Erzincan-Sivas) güzergahında, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 2 bin 200 araç sürücüsü ve yolcuya orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgi verildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara, "Ormanlarımız Yanmasın, Geleceğimiz Kararmasın" temalı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşların daha duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını belirterek, ormanların korunmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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