Erzincan'da 15 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Erzincan'da 15 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. E.P. isimli şahsa uyuşturucu madde ile ilgili suçlamalarla işlem yapıldı.

Erzincan'da 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. E.P. isimli şahsa T.C.K. 2313 SKM ve T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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