Erzincan'da güvenlik güçlerine 122 yeni araç teslim edildi

Erzincan'da güvenlik güçlerine 122 yeni araç teslim edildi
Güncelleme:
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na kazandırılan toplam 122 yeni hizmet aracı, düzenlenen bir törenle teslim edildi. Vali Hamza Aydoğdu, araçların güvenlik hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirtti.

Erzincan'da emniyet ve jandarma teşkilatlarına kazandırılan 122 yeni hizmet aracı, düzenlenen törenle teslim edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Komutanlığına toplam 122 yeni hizmet aracı düzenlenen törenle güvenlik güçlerine teslim edildi.

Düzenlenen törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, emniyet ve jandarma birimleri tarafından kullanılan ekonomik ömrünü tamamlamış araçların yenilmesine yönelik çalışmaları ifade ederek, "Birimlerimiz tarafından sunulan güvenlik ve asayiş hizmetlerinin gelişen teknolojiye, değişen suç profillerine ve yeni tehdit alanlarına karşı etkinlik ve kalitesinin artırılması amacı ile alımı yapılan 122 araç ilimizde kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunulmuştur. İlimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tören, konuşmanın ardından dua edilmesi ve araçlar tarafından oluşturulan kortej geçişi ile son buldu. - ERZİNCAN

