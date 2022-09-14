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Erzincan 3. sayfa haberleri... Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetim yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan 3. sayfa haberleri... Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetim yapıldı

Gelen Erzincan haberine göre Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde denetim yapıldı.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde denetim yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekipleri, mobil okul timleri, yunus ekipleri ile denetim yapıldı. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Erzincan 3. Sayfa Haberler

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