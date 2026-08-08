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Yayla yolunda kamyon-otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yayla yolunda kamyon-otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Hatay'ın Erzin ilçesi ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası arasındaki yolda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesi ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası arasındaki yolda hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin'in Bağrıaçık Yaylası ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası arasındaki yolda meydana geldi. Hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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